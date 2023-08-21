Nijer cuntası iktidar için süre verdi: Üç yıl içinde devredeceğiz Askeri darbenin lideri General Tchiani, sivillerin tekrar yönetime gelmesi konusuna değindi. Askeri müdahale tehdidine karşı uyaran Nijerli komutan, "Yaptırımlar diz çöktürmek için yapılıyor" dedi.

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Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ve hükümet üyelerini darbeyle görevlerinden uzaklaştıran ordu, Batı'nın dikkatini üzerine çekti.

Batılı ülkeler, askerin geri adım atmasını ve yönetimin tekrar el çektirilen isimlere bırakılmasını istiyor.

İktidar değişikliği için '3 yıl' dedi

Darbenin lideri General Abdourahamane Tchiani, bu yönde adım atacaklarının sözünü verdi.

Tchiani, Batı Afrika ülkesindeki yönetimi üç yıl içinde sivil yönetime döndüreceklerini dile getirdi.

Nijerli komutan, bu açıklamayı, başkent Niamey'de Batı Afrika bloğu ECOWAS'tan arabulucularla görüştükten sonra yaptı.

Askeri müdahale tehdidi

ECOWAS, görüşmeler başarısız olursa, darbenin gidişatını tersine çevirmek üzere askeri müdahale tehdidinde bulunuyor.

Cunta lideri Tchiani ise Nijer'in savaş istemediğini ancak herhangi bir dış müdahaleye karşı kendisini savunacağını söylüyor.

Saldırı planlarına karşı uyardı

Tchiani, televizyonda yaptığı konuşmada, "Bize karşı bir saldırı yapılacaksa, bazılarının düşündüğü gibi bu, parkta yürüyüş olmayacak." uyarısında bulundu.

Söz konusu Nijerli asker, ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımları "yasa dışı ve insanlık dışı" olarak tanımladı.

Yaptırımlar, Niamey ve diğer büyük şehirlerde elektrik kesintilerinin yanı sıra ithalatın engellenmesini içeriyor.

"Yaptırımlar diz çöktürmek için yapılıyor"

Kamyon şoförleri haftalardır erzak getirmek için beklemek zorunda kalırken, bu durum gıda fiyatlarında artışa neden oldu.

BBC'nin aktardığına göre, General Tchiani, "Yaptırımlar çözüm bulmak için değil, diz çöktürmek, aşağılamak için yapılıyor." diye ekledi.