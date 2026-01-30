İran’dan AB’ye sert uyarı: Ordularınız terörist ilan edilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ordularının İran tarafından “terörist” kabul edileceğini açıkladı.

"SONUÇLARINDAN AB LİDERLERİ SORUMLUDUR"

Laricani, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB’nin İran’ın anayasal askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi:

Avrupa Birliği, İran Meclisinin kararına göre Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan eden ülkelerin ordularının da terörist sayılacağını çok iyi biliyor. Bu nedenle doğacak tüm sonuçların sorumluluğu bu kararı alan Avrupa ülkelerine ait olacaktır.

YASAL DAYANAK 2023'TE OLUŞTURULDU

İran Meclisi, 2023 yılında aldığı kararla, AB’nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine alması halinde, buna karşılık olarak Avrupa ülkelerinin ordularının “terörist” olarak tanımlanmasını öngören yasayı kabul etmişti.

ABD ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

İran yönetimi, 2019 yılında da ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütü” ilan etmesinin ardından, ABD ordusunu “terör örgütü” olarak tanımlamıştı. Tahran’ın son açıklamaları, benzer bir yaklaşımın Avrupa ülkeleri için de uygulanabileceğine işaret ediyor.