Kaliforniya'da ayı, dondurma dükkanını bastı

Kaliforniya’nın Lake Tahoe bölgesindeki bir tatil kasabasında, tatlıya düşkün bir ayı, bir dondurma dükkanının tezgahının arkasında yakalandı. Yetkililer, olayın geçtiğimiz hafta meydana geldiğini açıkladı.

El Dorado İlçe Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre görevliler, 17 Ağustos sabahı South Lake Tahoe’daki Camp Richardson dondurma dükkanına gittiğinde, büyük bir ayının tezgahın arkasında olduğunu gördü.

SANKİ BİR ÇALIŞAN GİBİ TEZGAHTA BEKLEDİ

Şerif ofisi, sosyal medya paylaşımında, “Görevliler, dükkanın tezgahının arkasında büyük bir ayı görünce neredeyse gözlerine inanamadı.” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflarda, “Fuzzy” olarak adlandırılan ayının, sanki bir çalışanmış gibi tezgahın arkasında durduğu ve gelen görevlileri beklediği görülüyor.

ÇİLEKLİ DONDURMAYI "BEĞENDİ"

Ayı, görevliler gelmeden önce dondurmanın çeşitli tatlarını denemiş, ancak özellikle çilekli dondurmaya ilgi göstermiş. Yetkililer, “Biraz teşvikle ayı nihayet ayrıldı, ancak çilekli dondurma ilgisini çekti.” dedi.

Dondurma dükkanında ayının ziyareti sırasında büyük bir hasar oluşmadı ve temizlik ihtiyacı da minimum seviyede kaldı.

Camp Richardson, Reno, Nevada’ya yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki South Lake Tahoe’da yer alan 128 dönümlük bir tatil tesisi olarak biliniyor.