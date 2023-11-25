Çatışmalara verilen aranın ardından Gazze'de günlük yaşam görüntülendi Derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bölgedeki hayat mücadelesi kayıt altına alındı.

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AA & Ensonhaber

Hamas ile İsrail, çatışmalara insani ara vermek üzere anlaştı.

Anlaşma kapsamında esir takası yapılacak, saldırı düzenlenmeyecek. İsrailli üst düzey yetkililer ise insani aradan sonra bombardımanlara devam edeceklerini söylüyorlar.

Gazze’ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak insani aranın birinci gününde Han Yunus kentine sığınan çok sayıda Filistinli, evlerinin tamamen yıkılması veya İsrail saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerlere dönemedi.

Derme çatma çadırlarda yaşıyorlar

Filistinliler, kurdukları derme çatma çadırlarda ve sığındıkları okullarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Filistinlilerin günlük yaşamı görüntülendi.

Mısır: Gazze'ye 200 tır insani yardım gönderildi

Mısır, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tırın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

Mısır Basın Enformasyon Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum Başkanı Ziya Raşvan, Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile ülkesine getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'ın, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine yönelik çabalarının devam ettiğini belirten Raşvan, insani aranın ilk gününde 200 tır insani yardımın yanı sıra Yaşasın Mısır Fonu'ndan hibe edilen 2 ambulans, Ürdün Sahra Hastanesine ait 15 tır ve BAE Sahra Hastanesine ait 11 tırın Gazze'ye giriş yaptığını ifade etti.

Raşvan, Gazze'den 17 yaralının Mısır'a getirildiğini, bunlardan 12'sinin tedavi edilmek üzere refakatçileriyle birlikte Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildiğini belirtti.

134 Filistinli gönüllü olarak Gazze'ye döndü

Mısırlı yetkili ayrıca, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 134 Filistinlinin de gönüllü olarak Gazze Şeridi'ne döndüğünü kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilecek 4 günlük insani ara, dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Hamas, 23 Kasım'da insani aranın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tırının girişini kapsadığını duyurmuştu.