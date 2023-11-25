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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yoğun bombardıman altına aldı.

Tam kuşatma uygulanan bölgenin elektriği kesilirken, yakıt girişi de engellendi. İsrail eliyle derinleşen insani krize, binlerce sivilin katledilmesi eklendi.

Beyt Hanun'da yıkımın boyutu

Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma kapsamında çatışmalara ara verildi. Ancak Tel Aviv yönetimi, esir takasından sonra saldırılarını sürdüreceğini söylüyor.

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesi harabeye döndü.

İsrail evleri enkaza çevirdi

Gazze'de dün başlayan ve 4 gün sürecek olan insani aranın ardından İsrail'in bölgede yol açtığı yıkım gün yüzüne çıktı.

Evler kullanılamaz hale gelirken, oluşan enkaz yığını kameraya yansıdı.

'Kuzeye dönmeyin' bildirisi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve Gazze kentinden güneye tehcir edilen Filistinlileri geri dönmemeleri konusunda uyardı.

İsrail savaş uçaklarından Gazze'nin güney kesimlerine atılan bildirilerde şu ifadeler yer aldı:

Gazze Şeridi sakinlerine... Savaş henüz bitmedi. İnsani ara geçicidir, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ise tehlikeli savaş bölgesidir ve orada dolaşmak yasaktır.