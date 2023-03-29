Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Oy kullanma yaşı 16'ya düşürülsün Bazı ülkelerdeki uygulamalara işaret eden Pavel, "İcada gerek yok, ilham alabiliriz" dedi. Pavel, gençlerin güncel gelişmeler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Çekya'da seçmen yaşıyla ilgili yeni bir öneri ortaya atıldı.

Ülkenin Cumhurbaşkanı Petr Pavel, 18 olan oy kullanma yaşının 16’ya düşürülmesinden yana olduğunu söyledi.

Seçmen yaşı tartışması

Moravya-Silezya Bölgesi’nde ziyaret ettiği bir okulda güncel konulara değinen Pavel, buna gerekçe olarak, gençlerin ülkedeki gelişmelere ilişkin yeterince bilgiye sahip olmasını gösterdi.

"16’ya düşürülmesinden yanayım"

16 ve 17 yaşındaki vatandaşların seçimle karar alma süreçlerine dahil olmalarının herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını düşündüğünü belirten Pavel, tavrını belli etti:

Seçmen yaşının 18’den 16’ya düşürülmesinden yanayım. Bazı ülkelerde bu böyle. Dolayısıyla Çekçe bir şey icat etmemize gerek yok, ilham alabiliriz.

Pavel, dün çeşitli üniversitelerin sözel bölümlerinde görevli öğretim üyelerinin düşük maaşlar nedeniyle düzenlediği gösteriye de değinerek öğretim üyelerinin maaşlarının artırılması gerektiğini söyledi.

16 yaşındakilerin oy kullanabildiği ülkeler

Seçilme yaşının 16'ya düşürülmesi diğer bazı ülkelerde de ele alınan bir konu.

Almanya'da Federal Meclis üyeleri, 16 yaş ve üstü kişilerin Avrupa Parlamentosu için oy kullanabileceklerine karar vermişti.

Nikaragua, Brezilya ve Avusturya'da ikamet edenler 16 yaşından itibaren oy kullanma hakkına sahip.

Malta ve Estonya'da ikamet edenler de 16 yaşında belediye seçimlerinde oy kullanabiliyor.

Çekya'da muhalifler tepkili

Çekya'da ise 16 yaş fikrinin destekçileri, oy kullanma yaşının düşürülmesinin daha yüksek seçmen katılımı anlamına geldiğini söylüyor.

Buna karşılık muhalifler, reşit olma yaşı, yasal sorumluluk ve oy kullanma hakkının birbirinden ayrılamayacağını savunuyor.