Çekya'da anlaşma sağlandı: Koalisyon hükümeti kuruluyor

Çekya'da genel seçimi kazanan Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin lideri eski Başbakan Andrej Babis, aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi ve sağcı Motorcular Partisi'nin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Babis, yeni kabinenin 16 üyeden oluşacağını, Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin Başbakanlık dahil 9 bakanlığı yöneteceğini duyurdu.

Babis, Savunma Bakanlığı dahil 3 bakanlıktan sorumlu olacak Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi'nin ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı için de aday çıkaracağını bildirdi.

Motorcular Partisi'nin Dışişleri Bakanlığı dahil 4 bakanlıkta görev alacağını kaydeden Babis, yeni bakanlıkların kurulmasının da gündemde olduğunu söyledi.

Henüz isimlerin paylaşılmadığı yeni kabinenin 3 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

ÇEKYA'DA SEÇİM

Çekya'da 3-4 Ekim'de yapılan, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 200 üyesinin belirlendiği genel seçimi Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi kazanmıştı.

Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi yüzde 34,51 oyla seçimi önde tamamlarken iktidardaki Sivil Demokrat Parti, TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nin oluşturduğu Birlikte İttifakı yüzde 23,36'da kalmıştı.

Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi yüzde 11,23, Çekya Korsan Partisi yüzde 8,97 oy alırken Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi yüzde 7,78 ve Motorcular Partisi yüzde 6,77 oy oranına ulaşmıştı.

Hiçbir tarafın tek başına hükümeti kurmak için gereken 101 sandalyeye ulaşamamasının ardından Babis, koalisyon hükümeti kurmak üzere Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi ve Motorcular Partisi ile müzakerelere başlamıştı.