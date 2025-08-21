Çekya’da sınırlar değişti: Sürücüler dikkat! Otoyollarda hız sınırı…

Avrupa Birliği trafik güvenliği kapsamında hız sınırlarını düşürme yönünde adımlar atılmaya devam ederken Çekya hükümeti tarafından atılan adım dikkat çekti.

Ülke genelinde başlatılan pilot uygulama kapsamında otoyollardaki hız sınırlarında değişikliğe gidiliyor.

Artı33'de yer alan habere göre, projenin ilk adımı olarak değişken trafik levhaları Prag’dan Avusturya’nın Linz kentine uzanan D3 otoyoluna yerleştirildi. Deneme süreci, Tábor ile Budweis arasındaki 50 kilometrelik düz yol kesiminde yapılacak.

HIZ SINIRI ARTIYOR!

Söz konusu değişiklik kapsamında otoyollarda uygulama sınırı 130 km’den 150 km’ye çıkartılıyor.

Ancak bu uygulama yalnızca uygun hava ve trafik koşullarında geçerli olacak. Yağışlı ya da kış şartlarında hız limiti yeniden 130 km olarak uygulanacak.

Aynı zamanda yetkililer A1 ve A11 otoyollarında da hız sınırının 150 km/sa’e çıkarılması için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.