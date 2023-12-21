Çekya'nın başkenti Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Prag'ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde yaşanan silahlı saldırıda, polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA

Çekya, silahlı saldırıyla sarsıldı..

Başkent Prag’taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde bir kişi silahıyla rastgele ateş açtı.

Ölü ve yaralılar var

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.

Koşarak uzaklaştılar

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)