CENTCOM’dan Trump’a İran brifingi: 'Nihai darbe' senaryoları masada

Orta Doğu’da gerilim yeniden tırmanma sinyalleri verirken, Washington kulislerinden dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) üst düzey isminin, İran’a yönelik olası geniş çaplı bir operasyon için hazırlanan senaryoları Başkan Donald Trump ile paylaştığı ileri sürüldü.

"KISA VE GÜÇLÜ SALDIRI DALGASI" SEÇENEĞİ

ABD merkezli Fox News’un haberine göre, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda olası askeri seçenekleri detaylandırdı.

Brifingde, Trump’ın çatışmaları yeniden başlatma kararı alması halinde devreye alınabilecek “kısa süreli ancak yüksek etkili” bir saldırı planının öne çıktığı belirtildi.

HEDEF LİSTESİ GENİŞ

Haberde, planlanan operasyonların hedefinde İran’ın yalnızca askeri unsurlarının değil, aynı zamanda lider kadrosu ve kritik altyapısının da yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamlı hedef listesi, olası bir müdahalenin boyutuna ilişkin dikkat çekici ipuçları veriyor.

YENİ NESİL SİLAHLAR GÜNDEMDE

Pentagon’un değerlendirdiği seçenekler arasında gelişmiş silah sistemlerinin de bulunduğu belirtiliyor. Özellikle “Dark Eagle” adı verilen hipersonik füze sisteminin öne çıktığı aktarıldı.

Söz konusu sistemin yaklaşık 2 bin mil (3 bin 218 kilometre) menzile sahip olduğu ve İran’ın balistik füze kapasitesine yönelik hassas hedefleme yapabileceği ifade ediliyor.

BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Haberde ayrıca, B-1B Lancer tipi bombardıman uçaklarının bölgedeki varlığının artırıldığına dikkat çekildi. Yüksek miktarda mühimmat taşıyabilen bu uçakların, olası bir operasyon için hazır tutulduğu kaydedildi.

Bu gelişmeler, sahadaki askeri hazırlıkların yalnızca plan aşamasında kalmadığına dair yorumlara neden oluyor.

ATEŞKES SÜRECİ SONUÇSUZ KALDI: ABD TEK TARAFLI UZATTI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede tansiyon hızla yükselmişti. Tahran yönetimi, Körfez’deki ABD müttefiklerine karşılık verirken, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması küresel ticaret açısından ciddi endişelere yol açmıştı.

Pakistan’ın arabuluculuğunda 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesin ardından İslamabad’da yapılan görüşmelerden ise somut bir sonuç çıkmadı.

Süreçte dikkat çeken bir diğer gelişme ise Başkan Donald Trump’ın, Pakistan’ın talebi üzerine ateşkesi tek taraflı olarak uzatması oldu. Ancak bu uzatma için net bir takvim belirlenmedi.