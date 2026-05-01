Doğu Kudüs'te fanatik bir Yahudi, rahibeyi darbetti

İsraillilerin Hristiyanlara yönelik sistematik saldırılarına bir yenisi daha eklendi...

Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasının yankıları sürerken İsrail, Hristiyanlara yönelik yeni bir nefret suçuyla daha gündemde.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki bir erkek, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir rahibeye saldırdı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Fanatik Yahudi'nin, rahibeyi darbettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, olayın görüntülerini yayımladı.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor.

FRANSIZ OKULUNDAN KINAMA

Bir fanatik Yahudi'nin saldırısı sonucunda Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, başından yaralanmıştı.

Okulun müdürü Olivier Poquillon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayarak, İsrailli yetkililerden derhal harekete geçmelerini istemişti.

HRİSTİYANLAR, YAHUDİLERİN SİSTEMATİK SALDIRILARINA UĞRUYOR

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümeti ile aşırı sağcı grupların fiziksel saldırılarına, mülke zarar verme eylemlerine, sistematik tükürme olaylarına ve kutsal mekanları kundaklama girişimlerine maruz kalıyor.

HAZRETİ İSA'YI TEMSİL EDEN HEYKEL, İSRAİL ASKERİ TARAFINDA PARÇALANMIŞTI

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seyran beldesinde 19 Nisan'da, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykelin bir İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik bu saldırısı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.