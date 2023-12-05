Cezayir ve Rusya'dan Akdeniz'de tatbikat: Operasyonel kabiliyeti geliştirecekler Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden olan Cezayir, Rus ordusuyla ortak tatbikata imza atacak.

AA & Ensonhaber

Akdeniz, 8 Aralık'ta deniz tatbikatına sahne olacak.

Tatbikat, Cezayir ve Rusya donanmaları tarafından gerçekleştirilecek.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Admiral Grigorovich" firkateyninin 12 Aralık'a kadar kalmak üzere Cezayir Limanı'na demirlediği bildirildi.

Açıklamada, firkateynin, 8 Aralık'ta Cezayir açıklarında düzenlenecek süresi belirtilmeyen deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Ortak operasyonel işbirliğini geliştirecekler

Bu tatbikatla Cezayir ve Rus donanmaları arasındaki ortak operasyonel işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Cezayir ve Rusya, belirli aralıklarla ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

2021 ve 2022'deki tatbikatlar

İki ülkenin donanması, Kasım 2021 ve Ekim 2022'de de Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Rus silahlarının en büyük müşterilerinden biri

Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri olan Cezayir, aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.

Putin: Cezayir bizim için stratejik ortak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun, iki ülkenin "stratejik ortaklığını" derinleştirmesi için bazı anlaşmalara imza atmıştı.

Putin, Cezayir için, "Bizim için Arap dünyasında ve Afrika'da önemli bir ortak." demişti.