Cezayir'de 35 gazeteden Gazze'ye destek: Aynı manşeti attılar Ülkedeki gazeteler, Gazze'deki savunmasız insanlara yönelik saldırılara tepki gösterdi.

AA

Cezayir'de gazeteler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına dikkati çekti.

Kuzey Afrika ülkesindeki yayın organları, Filistin topraklarında İsrail’in saldırılarına maruz kalanlarla dayanışma için aynı manşeti attı.

Ulusal gazeteler, Batı medyasının taraflılığına ve İsrail’in saldırılarının dehşetini görmezden geldiğine dikkati çekti.

Cezayir gazetelerinde aynı manşet

Gazze'den bir fotoğrafla, “Gazze... Gerçeği öldüren medya” manşetini seçtiler.

Arapça ve Fransızca yayın yapan ülkenin en büyük 35 gazetesi aynı manşetle çıkarak, Cezayir tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

"Barbarca saldırıyı kınıyoruz"

Söz konusu gazetelerin genel yayın yönetmenleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada şöyle denildi:

Biz, Cezayirli medya mensupları olarak, Siyonist rejimin Gazze'deki savunmasız insanlara yönelik barbarca saldırısını kınıyoruz.

"İsrail yanlısı yayınları kınıyoruz"

Açıklamada, Batı medyasının İsrail yanlısı yayın yaptığına dikkati çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Aynı şekilde Batı medyasının mesleki ve ahlaki ilkelerden yoksun bir şekilde İsrail yanlısı yayınlarını da kınıyoruz.

Şuruk Gazetesi Genel Müdür Yardımcısı Abdurrezzak Bulkamh da bu girişimin her yıl 22 Ekim'de kutlanan Ulusal Gazetecilik Günü’ne denk geldiğini aktararak, gazetelerin bu manşetle Filistin halkıyla dayanışmayı amaçladığını belirtti.

"Bu savaşta İsrail yanlısı yayın yapıyorlar"

Batı medyasının çok açık bir şekilde bu savaşta İsrail yanlısı yayın yaptığını dile getiren Bulkamh, söz konusu basının böylece tüm mesleki ve ahlaki ilkeleri ihlal ettiğini vurguladı.

Tek manşet kararı

Batı medyasının İsrail’in propaganda aletine dönüştüğünü ifade eden Bulkamh, bu “sorumsuzluğa” karşı, Cezayirli basın mensupları olarak insani ve mesleki taraflarını temsil eden tek bir manşetle çıkma kararı aldıklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)