ChatGPT CEO'suna kız kardeşinden suçlama: 3 yaşından beri tecavüze uğruyorum

Haber Merkezi

Yapay zeka modelleri arasından en çok kullanılan olan ChatGPT'nin babası olarak anılan Sam Altman hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

OpenAI şirketinde CEO olan Altman, tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya.

KIZ KARDEŞİ "BANA TECAVÜZ ETTİ" DEDİ

Ann Altman, ağabeyi tarafından yıllardır sistematik bir şekilde cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Genç kadın, ağabeyi hakkında tecavüz davası açtı.

Missouri Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta açılan davada, istismarın kendisinin 3, Sam Altman'ın ise 12 yaşındayken başladığı iddia ediliyor.

"TAMAMEN ASILSIZ, RUH SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞIYOR"

Altman, annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaptığı ortak açıklamada iddiaları reddederek, "Bu iddiaların tamamı asılsızdır" dedi.

Genç kadının akı sağlığının bozuk olduğunun iddia edildiği açıklamada, "Ruh sağlığı sorunları yaşayan bir aile bireyine bakmak inanılmaz derecede zordur" ifadelerine yer verildi.

SON İSTİSMAR REŞİTKEN GERÇEKLEŞTİ

Dava dilekçesinde, iddia edilen istismarın son örneğinin Sam Altman'ın yetişkin ancak kendisinin henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Davada jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep edildi.

2022'nin sonlarında OpenAI, ChatGPT üretken yapay zeka (AI) sohbet robotunu piyasaya sürmüştü.