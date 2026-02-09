Chomsky'nin eşinden Epstein bağlantısı için özür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li dünyaca ünlü dil bilimci Noam Chomsky’nin eşi Valeria Chomsky, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişte kurulan bağlantılar nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak özür diledi.

"MANİPÜLATİF BİR ANLATIYA İNANILDI"

Valeria Chomsky, açıklamasında Epstein’in kendi davasına ilişkin çevresine kasıtlı olarak yanıltıcı bir anlatı sunduğunu savundu. Eşi Noam Chomsky’nin de bu anlatıya “iyi niyetle inandığını” ifade eden Chomsky, yaşananların bir değerlendirme ve muhakeme hatası olduğunu belirtti.

"SUÇLAMALARIN BOYUTUNU BİLMİYORDUK"

Epstein’e yöneltilen suçlamaların kapsamından 2019 yılına kadar haberdar olmadıklarını öne süren Chomsky, “Geçmişini yeterince araştırmadık. Bu ciddi bir hataydı. Yardımsever biri gibi görünen ancak gizli bir şekilde suç teşkil eden ve insanlık dışı davranışlar sergileyen biriyle bağlantı kurduğumuzu fark etmek son derece rahatsız ediciydi” ifadelerini kullandı.

MAXWELL KONGRE'DE SUSMA HAKKINI KULLANACAK

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre, Epstein’in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell’in, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinde vermesi beklenen ifadede Anayasa’nın 5. maddesi kapsamında “susma hakkını” kullanacağı bildirildi.

Maxwell’in avukatı, müvekkilinin kendisini suçlayabilecek sorulara yanıt vermeyeceğini komiteye iletti. Komite, Maxwell’i 9 Şubat’ta ifade vermeye çağırmıştı. Maxwell, Epstein’e yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

EPSTEIN DOSYASI VE TARTIŞMALAR

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda reşit olmayan çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulundu.

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında Prens Andrew’dan eski ABD başkanlarına, siyasetçilerden sanatçılara kadar çok sayıda tanınmış ismin adı yer aldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemede, Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı, iddia edilen bir “müşteri listesi”nin varlığına dair ise kanıt bulunamadığı açıklanmıştı.