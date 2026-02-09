Jeffrey Epstein'in hediye edilen Kabe örtüsünü incelerken çekilmiş fotoğrafı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Epstein belgelerini konuşuyor.

Kurduğu uluslararası fuhuş ağı nedeniyle tutuklu bulunduğu hapishanede ölen Jeffrey Epstein'in dünyayı yöneten önemli isimlerle olan ilişkisinin derinliği her geçen gün artıyor.

Yaşı küçük çocukları fuhşa zorlayarak 'ünlü dostlarına' çılgın partilerde servis ettiği iddia edilen Epstein'in kirli ilişkilerine ilişkin son olarak 3 milyon evrak daha yayınlandı.

Siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin mail ve fotolarla yer aldığı belgelerden, İslam dünyasını ilgilendiren bir ayrıntı da çıktı.

EPSTEIN'E KABE ÖRTÜSÜ HEDİYESİ

Buna göre 2017'de Epstein'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan bir iş insanı tarafından Kabe örtüsü gönderildiği belirlendi.

Yayınlanan belgelere göre Aziza Al-Ahmadi, 22 Mart 2017 tarihli bir e-postada Kabe örtüsünün manevi önemini anlattı. Örtünün tavaf sırasında en az 10 milyon Müslüman tarafından dokunulduğunu; dualar, gözyaşları ve umutlar taşıdığını söyledi.

Gönderilen kargo, Jeffrey Epstein’in St. Thomas’taki evine ulaştırıldı. Daphne Wallace, Epstein’in yakın çevresinden biri olarak teslimatı koordine etti.

ÖRTÜYÜ ÜNCELERKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ÇIKTI

Abdullah Al-Maari, Suudi Arabistan tarafındaki koordinasyonu yürüttü. Lojistik, gümrük işlemleri ve fiziksel taşıma ayrı bir firma tarafından yürütüldü.

Bu evraklardan sonra Epstein'in, teslim aldığı Kabe örtüsünü incelerken çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıktı.

Diğer yandan Epstein'in Kabe örtüsünü halı olarak kullandığı iddia edildi.

EPSTEIN SKANDALI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.