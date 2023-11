ensonhaber.com

Hamas'ın askeri kanada Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı baskınını bahane eden İsrail, bir aydır Gazze'de sivilleri katlediyor.

Dünyanın tepkisiz kaldığı bu soykırıma karşı vicdanı olan herhes sesini yükseltiyor.

İsrail'in kuruluşunda arka planını bilen uzmanlar da siyonist zihniyetin Gazze ya da Filistin ile yetinmeyeceğini, sözde kendilerine vadedilen toprakları almak için başka ülkeleri de işgale girişebilecekleri uyarısında bulunuyor.

Cihat Yaycı su kaynağına sahip ülkeleri uyardı

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, daha önce bu konuda yaptığı uyarılara bir yenisini daha ekledi.

Yaycı, İsrail'in nüfusunun anormal bir biçimde artırıldığını, bunun da ileride etraflarındaki ülkeleri işgalden başka bir şey için olamayacağını ve su kaynaklarını istediklerini belirtti.

"Büyük İsrail için nüfuslarını hızla artırıyorlar"

Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

İsrail büyümek zorundadır. İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesini beklemek gerçekçi değildir. Dolayısıyla İsrail her an her yere saldırabilir. Veriyle konuşuyorum, İsrail göçü teşvik eden bir devlettir. 1983'te İsrail'in nüfusu 3.6 milyondur. Dünyadaki bütün Yahudileri İsrail'e gelmeye teşvik eder. İsrail, 40 yıl sonra 10 milyona ulaşmıştır.



Dünyanın en kalabalık nüfus yoğunluğu olan ülkeleri arasında birinci Filistin, ikinci İsrail'dir. 22 bin kilometrekarede 10 milyon kişi yaşamaktadır. Nüfusunu 40 yılda 3 kat artıran bir İsrail vardır. Göçü de doğumu da teşvik etmektedir. İsrail'de doğum oranı OECD ortalamasının 2 katıdır. Dolayısıyla kilometrekare başına düşen insan sayısı İsrail'de 550'dir. Türkiye'nin 783 bin kilometrekarelik bir yüzölçümü vardır. Nüfusu 80 milyondur. 1983'te Türkiye'nin nüfusu 48 milyondu. Bugün 80 milyondur. Nüfusumuz bir kat artamamışken İsrail'in nüfusu 40 yılda 3 kat artmıştır. Biz bu alanda 80 milyon yaşarken onlar 22 bin kilometrekarede 10 milyon yaşamaktadırlar. Onun için de etrafa saldırmaktadırlar.