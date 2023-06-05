Çin: ABD ile çatışma, dayanılmaz felakete neden olur Savunma Bakanı Li, Washington ile karşı karşıya kalabilecekleri olumsuz durumlar konusunda uyarılarda bulundu.

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Pekin'den, ABD ile savaş peşinde olunmadığına dair bir açıklama geldi.

Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, ülkesinin Washington ile çatışmaya karşı diyalog istediğini söyledi.

Asya'nın en yüksek güvenlik zirvesi olan Shangri-La Dialogue'da konuşan Li, dünyanın Çin ve ABD'nin birlikte büyümesi için yeterince büyük olduğunu söyledi.

"Dünya için dayanılmaz bir felaket olur"

"Çin ve ABD'nin farklı sistemleri var ve birçok yönden farklılar." diyen Li, ancak bunun, iki tarafı ikili bağları geliştirmek ve iş birliğini derinleştirmek için ortak zemin ve ortak çıkarlar aramaktan alıkoymaması gerektiğini vurguladı.

Çinli Bakan, "Çin ile ABD arasında yaşanacak şiddetli bir çatışmanın veya karşı karşıya gelmenin dünya için dayanılmaz bir felaket olacağı inkar edilemez." dedi.

ABD-Çin gerilimi

Washington ile Pekin arasındaki bağlar, Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıkları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yarı iletken çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar da dahil olmak üzere bir dizi sorun nedeniyle gerilmiş durumda.

Al Jazeera'nin haberine göre, Savunma Bakanı Li, Çin'in, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya devam ettiğini, ancak meşru haklarını ve çıkarlarını savunmaktan asla geri adım atmayacağını sözlerine ekledi.

"Soğuk Savaş zihniyeti diriliyor"

Öte yandan Çinli Bakan, "Soğuk Savaş zihniyeti şimdi yeniden diriliyor ve güvenlik risklerini büyük ölçüde artırıyor." ifadesini kullandı.