Çin: Avrupa ile iş birliğimiz, Rusya ile olduğu gibi sınırsız AB Büyükelçisi Fu, "Çin-Rusya iş birliği 'sınırsızdır' ve aynı şey Çin-Avrupa için de geçerlidir" dedi.

REUTERS

Çin'in Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Fu Cong, kıta ve Moskova ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Fu, Çin'in Avrupa ve diğer ülkelerle iş birliğinin, Rusya ile olduğu gibi "sonsuz" olduğunu söyledi.

AB'nin Çin'e suçlaması

Çok sayıda AB diplomatı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını işgal olarak tanımlamayı reddettiği için Çin'i suçluyor.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya saldırı başlatmadan birkaç gün önce Pekin ve Moskova'nın "sınırsız" bir ortaklık ilan ettiğine dikkat çekiliyor.

"Çin-Rusya iş birliği sınırsız, aynı şey Çin-Avrupa için de geçerli"

Çin haber kuruluşu The Paper'a konuşan Büyükelçi Fu, şunları söyledi:

Avrupa tarafı, 'üst sınır yok' ifadesini doğru anlamalı. Ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliği sonsuzdur ve yapay olarak sınırlandırılmamalıdır. Çin-Rusya iş birliği 'sınırsızdır' ve aynı şey Çin-Avrupa için de geçerlidir.

Pekin'den iddialara yalanlama

Fu, Çin-Rusya ilişkilerini Çin ile Avrupa arasında anlaşmazlık çıkarmak için kullanma girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Ayrıca, Çin'in Ukrayna ihtilafı hakkında "önceden bilgisi olduğu" veya silah tedarik ettiği yönündeki söylentileri reddetti.

Borrell: İnandırıcı değil

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, geçen ay, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi temelinde siyasi çözüm arayışına katkıda bulunmaması halinde Çin ile güven ilişkisini sürdürmelerinin "son derece zor" olacağını söylemişti.

Bu ayın başlarında da Borrell, "Uluslararası hukukun ihlali karşısında tarafsızlık inandırıcı değil" dedi.