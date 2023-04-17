Putin'le görüşen Çin Savunma Bakanı Li: Rus ordusuyla çalışmaya istekliyiz Çin Savunma Bakanı Li, Moskova ile askeri iş birliğine vurgu yaptı. Li, "İş birliği çok iyi gelişiyor" derken, Putin de "Tatbikatlar ilişkilerimizi güçlendiriyor" mesajı verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Savunma Bakanı Li Shangfu ile Moskova'da bir araya geldi.

Putin ve Li'nin görüşmesine, iki ülkenin askeri ortaklığına dair diyalog damgasını vurdu.

Moskova'da kritik görüşme

Önce asker selamı veren Bakan Li, daha sonra Putin'in elini sıktı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da üçlü görüşmede hazır bulundu.

"Askeri-teknik iş birliği alanında birlikte çalışıyoruz"

Görüşmede, "Askeri birimlerimiz aracılığıyla aktif olarak çalışıyoruz." diyen Putin, şu ifadeleri kullandı:

Düzenli olarak yararlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz, askeri-teknik iş birliği alanında birlikte çalışıyoruz ve ortak tatbikatlar yapıyoruz.

Putin: Tatbikatlar ilişkilerimizi güçlendiriyor

Putin, tatbikatların Avrupa'nın yanı sıra Uzak Doğu'da yapıldığını ve kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığını da sözlerine ekledi ve şöyle dedi:

Kuşkusuz bu (tatbikatlar), ilişkilerimizin son derece güvene dayalı, stratejik doğasını güçlendiren bir diğer önemli alandır.

Li: İş birliği çok iyi gelişiyor

Ziyaret, Li'nin geçen ay görevine atanmasından bu yana başka bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Li, Putin'e "Son zamanlarda askeri ve askeri-teknik alanlarda Rusya ile Çin arasındaki iş birliği çok iyi gelişiyor." dedi ve bunun bölgesel güvenliği artırmaya yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Rusya ile birlikte çalışmaya istekliyiz"

Çinli Bakan ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Çin, dünya, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasına yeni katkılar sağlamak için Rusya ile birlikte çalışmaya isteklidir.

ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya

Li Shangfu, Rusya'nın ana silah ihracatçısı Rosoboronexport'tan savaş uçağı ve teçhizat satın aldığı için 2018'den beri ABD yaptırımları altında bulunuyor.

Kiev'deki üst düzey bir yetkili, Ukrayna kuvvetlerinin Ukrayna'da kullanılan Rus silahlarında giderek artan sayıda Çin'den gelen bileşenler bulduğunu söylemişti.

Çin'den Rusya'ya silah desteği iddiaları

Çin, Rusya'ya askeri teçhizat göndermeyi defalarca reddetmişti.

NATO ve ABD, Pekin'in Moskova'ya silah tedarik ettiğine dair henüz bir işaret görmediklerini söylüyor.