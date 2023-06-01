Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, en kötü duruma hazırlık yapılmasını istedi Çin Lideri Şi, "Büyük testlerden geçmeye hazırlanmalıyız" dedi. Şi, yapay zeka güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

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ABD ile Çin, Tayvan konusunda gerilimli günler yaşayan iki ülke olarak biliniyor.

Son olarak Çin'in J-16 tipi uçağı, Güney Çin Denizi'nde ABD'nin keşif uçağına agresif manevrada bulundu.

Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini "en kötü durum" senaryolarını düşünmeye ve "fırtınalı denizlere" hazırlanmaya çağırdı.

"Zorluk önemli ölçüde arttı"

Şi, salı günü Çin Komünist Partisi'nin Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz ulusal güvenlik sorunlarının karmaşıklığı ve zorluğu önemli ölçüde arttı." dedi.

"Büyük testlerden geçmeye hazırlanmalıyız"

Çin lideri, zorlu durumlara hazır hale gelmeleri gerektiğinin öneminden söz etti:

En kötü durum senaryosu düşüncesine bağlı kalmalıyız. Sert rüzgarlar, sert dalgalar ve hatta tehlikeli, fırtınalı denizler gibi büyük testlerden geçmeye hazırlanmalıyız.

Şi Cinping, "karmaşık ve vahim" bir durum olarak adlandırdığı durum karşısında, Çin'in ulusal güvenlik sisteminin ve yeteneklerinin "gerçek muharebe ve pratik kullanımda" daha etkili hale getirmeye odaklanarak modernizasyonunu hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka vurgusu yaptı

CNN International'ın aktardığına göre, Çin Devlet Başkanı, Çin'i ulusal güvenlik risk izleme ve erken uyarı sistemi inşasını sürdürmeye çağırdı.

Şi ayrıca ulusal güvenlik eğitiminin geliştirilmesini ve veri yönetimini ve yapay zeka güvenliğinin iyileştirilmesini istedi.