Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky ile görüştü Sürpriz görüşmeyi duyuran Zelensky, "İlişkilerimizin gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyorum" dedi. Şi'nin Ukrayna liderine söyledikleri paylaşıldı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabulucu olmak isteyen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukraynalı mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Associated Press, görüşmenin "uzun zamandır beklendiğini" yazdı.

Şi-Zelensky görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, çarşamba günü Çinli mevkidaşı ile "uzun ve anlamlı" bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Zelensky, söz konusu görüşmenin Kiev-Pekin ilişkilerine ivme kazandıracağını umduğunu söyledi.

"İlişkilerimizin gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyorum"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelensky, şunları yazdı:

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e büyükelçi atamasının ikili ilişkilerimizin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı, sürpriz görüşmeye ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Şi'den Zelensky'ye: Nükleer savaşın kazananı olmaz

Bu arada Çin devlet televizyonu, Pekin'in olası bir "siyasi çözüm" hakkında görüşmek üzere Kiev'e özel temsilci göndereceğini aktardı.

Şi'nin görüşmede Zelensky'ye "Müzakere, tek geçerli çıkış yolu. Nükleer savaşın kazananı olmaz." dediği belirtildi. Çin liderinin, diğer ifadeleri de paylaşıldı:

İlgili tüm taraflar, nükleer meseleyle uğraşırken sakin ve ölçülü kalmalı. Kendilerinin ve bir bütün olarak insanlığın geleceğine ve kaderine dikkatle bakmalılar ve krizi yönetmek için birlikte çalışmalılar.

Çin'in Ukrayna savaşındaki tutumu

Savaşta tarafsız görünmek isteyen Pekin yönetimi, diğer yandan Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırılarını kınamayı reddediyor.

Şi hükümeti, geçtiğimiz şubat ayında barış önerisi yayınlarken, ateşkes çağrısında bulundu.

Moskova ve Pekin'in 'sınırsız dostluğu'

Öte yandan Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl şubatta başlayan saldırılardan önce iki ülkenin "sınırsız dostluğu" olduğunu söyleyen ortak bir bildiri yayınlamıştı.