Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, üç haftadır ortalıkta görünmüyor Çinli Bakan Qin, en son 25 Haziran'da kamuoyunun karşısına çıktı. Haftalardır görünmeyen Qin'in nerede olduğu bilinmiyor.

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Bir süredir kameralara görünmeyen Çin Dışişleri Bakanı Qing Gang ile ilgili soru işaretleri oluştu.

Bakan Qin, ABD ile ilişkileri onarmaya yönelik diplomatik çabalara rağmen, üç haftadan fazla bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Çinli Bakan hakkındaki belirsizlik

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, "Qin Gang nerede? Çin dışişleri bakanı üç haftadır ortalıkta görünmüyor" başlıklı haberinde konuyu ele aldı.

Bir dönem Pekin'in Washington'daki büyükelçiliği görevini yürüten Qin,'in, ABD'li yetkililerin yapacağı üst düzey ziyaretlerde kilit rol oynamasının beklendiğine dikkat çekildi.

En son 25 Haziran'da görüldü

Ancak halkın karşısına son çıkışının, 25 Haziran'da Sri Lankalı mevkidaşı ile Pekin'de yaptığı görüşme olduğu notu paylaşıldı.

Qin'in, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD'nin İklim Elçisi John Kelly ile yapılan görüşmelerde yer almadığı aktarıldı.