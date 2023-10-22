Çin donanması, Orta Doğu'da tatbikat yaptı

Çin savaş gemilerinin Orta Doğu'da görev yaptığı ortaya çıktı.
Geçen hafta 6 geminin Umman'da ortak tatbikata katıldığı belirtildi.
South China Morning Post'un haberine göre, görev gücü, belirtilmeyen bir varış noktasına doğru yola çıkmak üzere cumartesi günü başkent Maskat'tan ayrıldı.
Orta Doğu'da Çin hareketliliği
Ziyaret sırasında Çinli komutanlar, Ummanlı askeri yetkililerle görüşmelerde bulundu.
Görev gücünde güdümlü füze destroyeri Zibo, Jingzhou fırkateyni ve entegre tedarik gemisi Qiandaohu yer alıyor.
ABD'nin savaş gemileri bölgede
Gelişmeyle ilgili olarak, "Çin deniz kuvvetlerinin varlığı, bölgede ABD askeri varlığının arttığı bir dönemde gerçekleşti." denildi.
ABD, en gelişmiş gemisi USS Gerald R Ford'u ve savaş grubunu Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'e destek vermek amacıyla Doğu Akdeniz'e göndermişti. Dwight D Eisenhower'ın taşıyıcı saldırı grubu da bölgeye doğru yola çıktı.
Çarşamba günü Pentagon, USS Mount Whitney adlı ek komuta gemisinin Doğu Akdeniz'e konuşlandırıldığını duyurdu.
Peş peşe tahliyeler yapıldı
Aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülke, vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmek üzere askeri ve sivil uçaklar gönderdi.
Henüz tahliye planı açıklamayan Pekin yönetimi, Çin vatandaşlarına ticari uçuşlarla mümkün olan en kısa sürede bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.
Çin'in geçmişteki tahliyeleri
Çin'in Orta Doğu'daki önceki tahliyelerinde şu anda bölgede bulunan türden eskort savaş gemileri kullanılmıştı.
Mayıs ayında Çin, 1000'den fazla Çinli, Brezilyalı ve Pakistanlıyı silahlı çatışmalardan tahliye etmek için Sudan'a gemisi ve Tip 052D muhrip göndermişti.
Çin savaş gemileri, 2015 yılında 225 yabancıyı ve yaklaşık 600 Çin uyrukluyu Yemen'den tahliye etmişti.
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