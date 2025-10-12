Çin ile Filipinler arasında ihtilaflı sularda gerginlik

Filipinler Sahil Güvenliğinden (PCG) yapılan açıklamaya göre olay, Spratly Adaları’ndaki Thitu (Pagasa) Adası yakınlarında meydana geldi.

PCG, Çin gemisinin Filipinler hükümetine bağlı balıkçılık gemisinin faaliyetini engellemek amacıyla yüksek basınçlı su sıktığını belirtti.

Filipinler makamları, yaşanan olayı “tehlikeli ve provokatif” olarak nitelendirirken, Çin tarafına diplomatik protesto notası gönderileceğini açıkladı.

ÇİN'İN EGEMENLİK İDDİASI

Çin yönetimi ise Güney Çin Denizi’nin büyük bölümünde egemenlik iddiasında bulunuyor.

Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de aynı bölgenin belirli kısımlarında hak talep ediyor.

2016’da Lahey’deki Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi, Çin’in “dokuz kesik çizgi” haritasına dayanan egemenlik iddiasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Ancak Pekin yönetimi kararı tanımıyor.