Çin: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeli

DHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye konulu açık oturum düzenledi.

Oturumda, Suriye'nin siyasi yapısı, ülkeye uygulanan yaptırımlar ve atılan adımlar ele alındı.

Oturumda söz alan Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Suriye’de kapsayıcı bir geçiş sürecinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

"SURİYE İLE İSTİŞARE YAPILMALI"

Suriye'nin son dönemde attığı adımları yakından izlediklerini kaydeden Fu, BMGK'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, gerçek kapsayıcılığa ulaşmak amacıyla ülkenin tüm çevreleriyle diyalog ve istişare yapmasını beklediklerini bildirdi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Suriye’de insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yapan Fu, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"İSRAİL, SURİYE TOPRAKLARINDAN ÇEKİLMELİ"

Çinli temsilci, İsrail’in Suriye’yi hedef alan hava saldırıların kınadıklarını ve İsrail’in bir an önce Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini de aktardı.