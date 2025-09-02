Çin lideri Jinping, Zafer Günü Etkinlikleri öncesi mevkidaşı Putin’i ağırladı

Çin, Avrupa ve ABD’nin tepkisini çekmesi beklenen bir zirvenin ev sahipliğini yapıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı elde edilen başarının kutlandığı Zafer Günü etkinlikleri öncesi Pekin’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İŞ BİRLİĞİ VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklık, stratejik etkileşim ve pratik iş birliği ile küresel ve bölgesel konulardaki iş birliği masaya yatırıldı.

ZAFER GÜNÜ HAZIRLIKLARI

Xi Jinping, konuşmasında Tianjin’de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesine katıldıklarını belirterek, yarın yapılacak Zafer Günü kutlamalarında 5 kıtadan devlet başkanları ve uluslararası konuklarla Çin halkının Japon işgaline karşı direniş zaferini coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti.

"ÇİN-RUSYA İLİŞKİLERİ, MODEL NİTELİĞİNDE"

Xi Jinping, Çin-Rusya ilişkilerinin devletler arası ilişkilerde bir model haline geldiğini vurguladı:

İki ülke, II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını ve tarihi gerçekliği savunma iradesini ortaya koymaktadır. Daimi iyi komşuluk, dostluk ve kapsamlı stratejik etkileşim örneği sergiliyoruz.

PUTİN'DEN Xİ'YE DOSTLUK MESAJI

Putin, Xi Jinping’e “değerli dostum” diyerek hitap etti ve Çinli yetkililerle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Putin, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını belirterek, Zafer’in 80. yıl dönümü kutlamalarının özel bir anlam taşıdığını söyledi.

ORTAK TARİHİ MİRAS VE GELECEĞE BAKIŞ

Putin, geçmişteki iş birliğine dikkat çekerek, “O zaman birlikteydik, şimdi de birlikteyiz. Atalarımız barış ve özgürlük uğruna ağır bedel ödedi. Silah arkadaşlığımızın hatırası, Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı ortaklığın temelini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.