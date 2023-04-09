Çin, Tayvan'a hassas saldırı tatbikatı yaptı Tayvan'ı kendi toprağa olarak gören Pekin, simüle saldırılar için düğmeye bastı. Ada ülkesi, Çin'in hareketlerini yakından izlediğini söyledi.

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Asya, Çin ordusunun hareketliliğine sahne oldu.

Çin'e bağlı birlikler, Tayvan çevresinde askeri tatbikat düzenledi.

Ada çevresindeki tatbikatların ikinci gününde Tayvan'a karşı simüle edilmiş hassas saldırılarla ilgili faaliyetler yürütüldü.

Asya'da hareketli saatler

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e bağlı savaş uçaklarının çok sayıda sorti yaptığını ve bu ülkenin füze kuvvetlerini takip ettiğini duyurdu.

Çin ordusundan Tayvan'a yönelik tatbikat

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaretten dönmesinin ertesi günü Ada çevresinde üç günlük askeri tatbikatlara başladı.

Çin devlet televizyonu, Tayvan çevresinde muharebe hazırlığı devriyelerinin ve tatbikatlarının devam ettiğini belirtti.

Tayvan'a simüle saldırılar düzenlendi

Konuya ilişkin haberde şu ifadelere yer verildi:

Müşterek operasyonlar komuta merkezi yönetiminde, birden fazla türde birim, Tayvan adasında ve çevredeki deniz bölgelerindeki kilit hedeflere simüle edilmiş müşterek hassas saldırılar gerçekleştirdi.

Tayvanlı bir güvenlik kaynağı, Reuters'a, Tayvan'ı Filipinler'den ayıran Bashi Kanalı çevresindeki tatbikatların, uçak gemisi gruplarına yönelik simüle saldırıların yanı sıra denizaltı karşıtı tatbikatları da içerdiğini söyledi.

Tayvan yakın takipte

Tayvan Savunma Bakanlığı, pazar günü itibarıyla Tayvan çevresinde Su-30 savaş uçakları ve H-6 bombardıman uçakları dahil 58 Çin uçağı ve 9 gemi tespit ettikleri bilgisini paylaştı ve şöyle dedi:

Çin Roket Kuvvetleri'nin hareketleriyle ilgili olarak, ülkenin ordusu da ortak istihbarat, gözetleme ve keşif sistemi aracılığıyla yakın takipte ve hava savunma kuvvetleri yüksek alarm durumunda.

Tayvan güçlerinin "çatışmaları tırmandırmayacağı veya anlaşmazlıklara neden olmayacağı" ve Çin'in tatbikatlarına "uygun" şekilde yanıt vereceği yinelendi.

Çin askeri baskıyı artırdı

Çin, son üç yılda Tayvan'a yönelik askeri baskısını artırmış durumda. Tayvan çevresinde düzenli uçuş görevleri icra ediyorlar.

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Tayvan çevresinde 71 Çin hava kuvvetleri uçağı ve 9 donanma gemisi tespit ettiğini belirtmişti.

Çin gemisine uyarı: İlerlemeye devam ederseniz...

Tayvan'dan bir sahil güvenlik görevlisi telsizle Çin gemisine "Bölge barışına, istikrarına ve güvenliğine ciddi şekilde zarar veriyorsunuz. Lütfen hemen arkanızı dönün ve gidin. İlerlemeye devam ederseniz sınır dışı etme önlemleri alacağız." dedi.