Çin, yüksek frekanslı veri alışverişi sağlayan 2 uyduyu fırlattı

- Çin, "Ciatong VDES A" ve "Ciatong VDES B" adlı iki uyduyu uzaya fırlattı.
- Uydular, "Kuaycou 1A" roketiyle başarıyla yerleştirildi.
- Uydular, denizcilikte yüksek frekansta telsiz iletişimi sağlıyor.
Çin'de Xinhua'nın haberine göre, "Ciatong VDES A" ve "Ciatong VDES B" uyduları, "Kuaycou 1A" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
VDES UYDULARI YÖRÜNGEDE
Uyduların planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, Kuaycou roketleriyle yapılan 32'nci başarılı taşıma görevi oldu.
"Çok Yüksek Frekanslı Veri Alışverişi Sistemi" (VDES) uyduları, denizcilikte gemilerle kıyı istasyonları arasında radyo dalgaları üzerinden yüksek frekansta telsiz iletişimi kurulabilmesini sağlıyor.