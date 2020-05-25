Çin'de 51 yeni koronavirüs vakası görüldü

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396 belirti göstermeyen vakanın 326'sı, salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan'da bulunuyor.

Koronavirüs salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin, başladığı noktaya yeniden döndü.

Ülkede vaka sayısı haftalar sonra yeniden yükselişe geçti.

Asya ülkesinde vaka sayısı artmaya devam ederken, 51 kişide virüs tespit edildiği ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan'da olduğu kaydedildi.

BELİRTİ GÖSTERMEYEN 40 VAKA VAR

İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi.

Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.

11 VAKA YURT DIŞI KAYNAKLI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 11 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

Ülkede halihazırda 396 belirti göstermeyen vaka gözetim altında tutuluyor. Bunlardan 326'sı Vuhan'da bulunuyor.