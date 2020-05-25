Dolar
6.8146
0.0014%
Euro
7.4263
-0.0484%
Altın
1727.95
-0.3879%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
378.652
-0.3974%
Bitcoin
59486.89
-5.5425%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Çin'de 51 yeni koronavirüs vakası görüldü

    396 belirti göstermeyen vakanın 326'sı, salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan'da bulunuyor.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 14:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Çin'de 51 yeni koronavirüs vakası görüldü

    Koronavirüs salgınının başladığı ve enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin, başladığı noktaya yeniden döndü.

    Ülkede vaka sayısı haftalar sonra yeniden yükselişe geçti.

    Asya ülkesinde vaka sayısı artmaya devam ederken, 51 kişide virüs tespit edildiği ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Vuhan'da olduğu kaydedildi.

    BELİRTİ GÖSTERMEYEN 40 VAKA VAR

    İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi.

    Yetkililer, salgının başladığı kent olan Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti.

    11 VAKA YURT DIŞI KAYNAKLI

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 11 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtti.

    Ülkede halihazırda 396 belirti göstermeyen vaka gözetim altında tutuluyor. Bunlardan 326'sı Vuhan'da bulunuyor.

    Görüş Bildir