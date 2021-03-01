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    Çin'de acıkan maymunlar yolu kapattı

    Asya ülkesinde yiyecek arayan maymunların görüntüleri, izleyenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 01.03.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 12:06
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    Çin'de acıkan maymunlar yolu kapattı

    Çin’de yiyecek aramak için dağdan inen altın maymunlar, yolu ulaşıma kapatarak hedeflerini gerçekleştirmek istedi.

    Şensi eyaletinde çekilen görüntülerde, yolu kapatan maymunlar araçların geçişini bir süre engelledi.

    ARAÇLAR GEÇMEKTE ZORLANDI, KORUCULAR DEVREYE GİRDİ

    Bölgede bulunan korucular, maymunların zarar görmemesi için sürücüleri yönlendirdi.

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından tehdit altında olan türlerden biri olarak kabul edilen altın maymun, Çin'de ulusal koruma altındaki hayvan olarak sınıflandırılıyor.

    Çin'de acıkan maymunlar yolu kapattı ViDEO

    Çin de acıkan maymunlar yolu kapattı #1

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