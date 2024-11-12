Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı

Haber Merkezi
Çin'in Zhuhai kentindeki Zhuhai Spor Merkezi'nin dışında bir araç, kalabalığın arasında daldı.
Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.
Panik anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda kişinin yerde yattığı görüldü.
62 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan 62 yaşındaki sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
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