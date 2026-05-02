Japonya’da orman yangınları 11 gün sonra kontrol altına alındı

Japonya’nın kuzeydoğusunda günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelede kritik bir eşik aşıldı. Iwate eyaletinde etkili olan yangınların 11’inci gününde kontrol altına alındığı açıklandı.

11 GÜN SÜREN MÜCADELE

Devlet televizyonu NHK’nin aktardığına göre, 22 Nisan’da iki farklı noktada başlayan yangınlara ekipler yoğun şekilde müdahale etti.

Yetkililer, özellikle Otsuchi bölgesinde etkili olan alevlerin kontrol altına alındığını ve yayılma riskinin önemli ölçüde azaldığını duyurdu.

1633 HEKTARLIK ALAN YANDI

Yangınlarda toplam 1633 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bu büyüklüğün, bölgenin yaklaşık yüzde 8’ine denk geldiği ifade edildi.

Doğal alanların büyük zarar gördüğü yangın, bölge halkı için de ciddi bir tehdit oluşturdu.

HASAR VE YARALILAR

Yetkililer, yangın nedeniyle 8 binanın zarar gördüğünü ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangının ilk günlerinde riskli bölgelerde yaşayan 3 binden fazla kişi için tahliye çağrısı yapılmıştı.

ÖZ SAVUNMA KUVVETLERİ DESTEK VERDİ

Yangınla mücadele çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri de destek verdi.

Kontrol altına alınmasına rağmen bölgede soğutma ve risk azaltma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği bildirildi.