Çin'de bir hayvanat bahçesi romatizmayı tedavi ettiği iddasıyla kaplan idrarı satmaya başladı

Haber Merkezi

Çin’in Sichuan eyaletindeki Yaan Bifengxia Hayvanat Bahçesi, tepki çeken bir ticaret hamlesinde bulundu.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, kaplan idrarını romatizma tedavisine iyi geldiği iddiasıyla 7 dolardan satmaya başladı.

Ziyaretçilerin paylaşımlarına göre, hayvanat bahçesi Sibirya kaplanlarının idrarını toplayarak 250 gramlık şişelerde satıyor.

ROMATİZMANIN KESİN TEDAVİSİ DİYORLAR

Ürün etiketinde idrarın romatoid artrit, kas ağrıları ve burkulmalara iyi geldiği belirtilirken, beyaz şarapla karıştırılarak zencefil dilimleriyle uygulanması öneriliyor.

Hayvan hakları savunucuları, idrarın doğrudan kaplanlardan toplandığını ancak dezenfekte edilip edilmediğinin bilinmediğini açıkladı.

"TEPKİLER NEDENİYLE SATIŞLAR DÜŞTÜ"

Hayvanat bahçesi yetkilileri, ziyaretçilerin ve hayvan hakları savunucuların tepki göstermesinin ardından satışların düştüğünü, günde en fazla iki şişe satıldığını belirtti.

Daha önce, 2014 yılında bir açık hava yarışmasında kaplan idrarının ödül olarak dağıtıldığı da ortaya çıktı.

MERAK ETTİKLERİ İÇİN SATIN ALIYORLAR

Çinli eczacılar, kaplan idrarının geleneksel tıpta yeri olmadığını ve bilimsel bir faydası bulunmadığını vurguluyor. Uzmanlar, tıbbi değeri kanıtlanmamış maddelerin kullanımının sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirtiyor.

Olay, Çin sosyal medyasında büyük yankı uyandırdı ve 35 milyondan fazla kez görüntülendi.

Kullanıcılar, ürünün hijyen ve etkisi konusunda şüphelerini dile getirirken, bazıları merak ettikleri için satın aldıklarını ancak herhangi bir fayda görmediklerini belirtti.