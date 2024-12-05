Çin'de demir yolu inşaatı çöktü: 13 işçi kayboldu

AA & Ensonhaber
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın şehrine bağlı Bao'an ilçesinin Acil Durum Yönetim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Şıncın-Ciangmın Demiryolu inşaatının 5 nolu inşaat alanında çöküntü meydana geldi.
Alanda çalışan 13 işçi çöken bölümde mahsur kalırken işçilerle irtibatın kesildiği belirtildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yerel acil durum görevlileri ve afet yardım birimleri bölgeye sevk edildi.
Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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