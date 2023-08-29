Çin'de evlenen çiftlere para ödülü: Gelin adayları için 25 yaş şartı var Doğurganlık oranının rekor düşük seviyeleri gördüğü Asya ülkesi, evlenmek isteyen çiftlere para yardımı yapmaya karar verdi. Gelinler için 25 yaş veya daha küçük olma şartı uygulanırken, verilecek nakit miktarı belli oldu.

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Çin, azalma trendine giren ve yaşlanan nüfusunun gidişatını tersine çevirmek istiyor.

Doğum oranının düşmesine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde gençleri evlenmeye teşvik etmek için yeni bir önlem alındı.

Çin'in Changshan şehrinde alınan karara göre, yeni evlenecek çiftlere para ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Fakat bunun şartları var.

Gelin için yaş şartı: 137 dolar verecekler

Ülkenin doğusundaki şehirde atılan adıma göre, gelinin 25 yaşında veya daha küçük olması durumunda çiftlere 1000 yuan (137 dolar) tutarında nakit ödül verilecek.

İlk evlilikleri kapsayan ödül, yaşa uygun evlilik ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

Çin'de erkekler ve kadınlar için yasal evlilik yaşı

Aynı zamanda çocuk sahibi çiftlere yönelik bir dizi çocuk bakımı, doğurganlık ve eğitim yardımı da yeni düzenleme kapsamında yer alıyor.

Çin'de yasal evlilik yaşı sınırı erkekler için 22, kadınlar için ise 20 olarak belirlenmiş durumda. Ancak Asya ülkesinde evlenen çiftlerin sayısı her geçen gün azalıyor.

Evlilik oranlarında çarpıcı azalma

Haziran ayında açıklanan hükümet verilerine göre, evlilik oranı 2022'de 6,8 milyonla rekor düşük seviyeyi gördü.

Bu, 1986'dan bu yana en düşük veri olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl, 2021'e göre 800 bin daha az evlilik gerçekleşti.

Doğurkanlık oranı rekor düşük seviyeyi gördü

Dünyadaki en düşük oranlardan biri olan Çin'in doğurganlık oranının, 2022'de 1,09 gibi rekor düşük seviyeye gerilemiş olduğu tahmin ediliyor.

Çin'de yüksek çocuk bakımı maliyetleri ve kariyer endişesinin de birçok kadının daha fazla çocuk sahibi olmasını ya da en az bir çocuk sahibi olmasını engellediği belirtiliyor.