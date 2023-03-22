Çin'in başkenti Pekin'in nüfusu 2003'ten beri ilk kez düştü Ölüm oranı yükselirken, doğum oranında azalma yaşandı. Uzmanlar, oluşan tablo için "Doğum oranının düşük olması çok normal" diyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de nüfus azalıyor.

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Asya ülkesinin nüfusu 1 milyar 439 binin üzerinde.

Bu ülkeyi 1 milyar 380 binden fazla nüfusla Hindistan takip ediyor.

2003'ten beri ilk: Nüfus azaldı

Tek çocuk politikasına son verilen Çin'de azalan nüfus trendi, başkent Pekin'deki verilerle bir kez daha ortaya çıktı.

2022'de 21 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Çin başkentinde doğumlardan daha fazla ölüm yaşandı. Nüfus, 2003'ten beri ilk kez geriye gitti.

Pekin'de çarpıcı nüfus verileri

The Guardian'ın haberine göre, Pekin yetkilileri tarafından hazırlanan raporda, şehrin ölüm oranı 1000 kişi başına 5.72'ye yükseldi, doğum oranı ise 1000 kişi başına 5.67 doğuma düştü.

"Doğum oranının düşük olması çok normal"

Avustralya'daki Victoria Üniversitesi Politika Çalışmaları Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi Xiujian Peng, şöyle dedi:

Pekin'deki yüksek yaşam, eğitim maliyeti ve eğitim seviyeleri göz önüne alındığında, kalıcı ikamet edenlerin doğum oranının düşük olması çok normal.

Çin'in Komünist Partisi hükümeti, eğilimi tersine çevirmeye ve yaşlanan nüfusun ekonomik etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Düşen doğumda rekor seviye

Geçen yıla ait resmi veriler, Çin'in doğum oranının 1000 kişi başına 6,77 doğuma düşerek rekor seviyede olduğunu göstermişti.

Haberde görüşlerine yer verilen 42 yaşındaki Pekinli bir sakin, "İstikrarlı bir hayat sürmek için evlenmek ve çocuk sahibi olmak çok zor." dedi.

Koronavirüsün etkisi belirsiz

Ülkedeki koronavirüs vakalarının ve ölüm dalgasının nüfus artış hızına nasıl bir etkide bulunduğu ise belirsizliğini koruyor.