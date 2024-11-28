Çin'de hapiste bulunan 3 ABD'li serbest bırakıldı

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yazılı yazılı açıklama yapılarak Çin'in suçsuz yere hapse attığı 3 Amerikalıyı serbest bıraktığı açıklandı.

"Mark Swidan, Kai Li ve John Leung adlı Amerikalılar, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki cezaevinden serbest bırakıldı" ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerin uzun yıllardır Çin tarafından haksız ve suçsuz yere hapiste tutulduklarını savunan ABD, 3 Amerikalının ailelerine kavuşacak olmalarından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

ANLAŞMA YAPILDI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Joe Biden yönetimi söz konusu Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında isimleri ve sayıları açıklanmayan Çin vatandaşlarını serbest bırakma yönünde anlaşma yaptı.