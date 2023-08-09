Çin'de sel sonrası salgın uyarısı Sel suları çekilirken ortaya çıkabilecek hastalıklar konusunda uyarı yapıldı. Zarar gören içme suyu kaynaklarının onarılması için talimat verilen ülkede dezenfeksiyon işlemi başlatıldı.

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REUTERS

Doksuri Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışlar, Çin'i adeta suyla kapladı.

Can kayıplarına yol açan sel felaketinin yaşandığı Asya ülkesinde yüz binlerce kişi tahliye edildi.

Salgın riski ortaya çıktı

Çin, şimdi de salgın riskiyle karşı karşıya kalmış durumda. Sel suları çekilirken, mahsul ve hayvan hastalıklarının yeni bir krize yol açabileceğine dair uyarılar yapılıyor.

Son 60 yılın en kötü seli

Ülkedeki bazı şehirler, 33 kişinin ölümüne neden olan son 60 yılın en kötü selinden sonra içme suyu kaynaklarını eski haline döndürmek için mücadele ediyor.

Başkent Pekin ile sınırı olan Hebei eyaletinde tarım ekipmanları ve ürünleri zarar gördü.

Hastalığa karşı önlem çağrısı

Tarım Bakanı Tang Renjian, yerel makamların ölü hayvanlar, haşereler ve böceklerin neden olduğu büyük salgınları önlemek ve kontrol altına almak için önlemleri artırması gerektiğini söyledi.

Hebei'deki çiftlikler, felaketten ciddi şekilde etkilendi. Çok sayıda hayvan telef olurken, tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi. Çinli Bakan, açıklamasında şöyle dedi:

Her düzeydeki tarım ve kırsal departmanlar, çiftçilerin afet durumunu doğru bir şekilde değerlendirmeli. Çiftçilerin zorluklarını çözmelerine yardımcı olunmalı. Afet kaynaklı yoksulluk önlenmeli.

Yerleşim yerlerine dezenfeksiyon işlemi

Hebei'deki en kötü etkilenen şehir olan Zhuozhou'da, hastalığın yayılmasını önlemek için yerleşim alanlarını dezenfekte etti.

Su Kaynakları Bakanlığı, tedarik noktaları kurmak ve su kamyonları göndermek de dahil olmak üzere içme suyu kaynaklarının hızla eski haline getirilmesi için acil durum müdahalesi ilan etti.