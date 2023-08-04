Çin'de çöken köprüyü fark etmeyen sürücü kaza yaptı Yüksek hızlarda ilerleyen sürücü, çöken köprü nedeniyle yoldan düştü. Kaza anı, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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ensonhaber.com

Çin'de etkili olan Doksuri Tayfunu sonucu felaket yaşandı.

Yolları kaplayan sel suları nedeniyle yüz binlerce kişi tahliye edildi.

Asya ülkesindeki şiddetli yağmur, bir otoyoldaki köprünün çökmesine neden oldu.

Çöken köprüyü göremedi

Aracıyla başına geleceklerden habersiz ilerleyen bir sürücü, köprünün çöktüğünü fark etmeyince karşı taraftaki sete çarparak suya düştü.

Sürücü, son anda frene bassa da kaza yapmaktan kaçınamadı. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza anı araç kamerasında

Söz konusu araçtan önce başka bir aracın da çöken köprüden düştüğü görüldü. Kazayı gören diğer sürücüler, otomobilde mahsur kalan Çin vatandaşının imdadına yetişti.

Yaşananlar, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde kayıtlara geçti. Eyalet, Doksuri'nin vurduğu son yerlerden biri oldu.

Çin fırtınanın etkisinde

Öte yandan, Başkent Pekin'in dış banliyölerinde en az 20 kişinin öldüğü ve 27 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Pekin'de genellikle yazlar kurak geçiyor, ancak bu yıl etkisini gösteren sıcak hava, yerini şiddetli yağışlara bıraktı.