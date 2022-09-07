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    Çin'deki depremde can kaybı artıyor

    Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 74’e yükseldi.
    • 07.09.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 13:31
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    Çin'deki depremde can kaybı artıyor

    Çin’in Sichuan eyaletinde geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 12.52’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 74’e yükseldiği, 259 kişinin yaralandığı belirtildi.

    26 kişiye henüz ulaşılamadı

    Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 26 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

    Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, heyelan veya bina çökmesine eğilimli bölgelerden 21 binden fazla kişi tahliye edildi.

    Telefon, elektrik hatları ve su şebekelerini onarma çalışmaları sürüyor

    İHA'nın aktardığına göre depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.

    Çin deki depremde can kaybı artıyor #1

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