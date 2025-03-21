Çin'den İsrail'e Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısı

AA

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, masum sivilleri yeniden hedef alıyor..

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Çin'den, İsrail’e Gazze’deki saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM PLANI VURGUSU

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Elçi Müsteşarı Sun Zhiqiang, BM Güvenlik Konseyi’nin Filistin-İsrail meselesine ilişkin oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu iki devletli çözüm planını hayata geçirmek için siyasi süreci hızlandırmaya ve daha fazla çaba göstermeye davet etti.

ATEŞKES ANLAŞMASININ TAMAMEN BOZULDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

Sun, İsrail’in yeniden saldırıya başlamasıyla ateşkes anlaşmasının tamamen bozulduğunu, bunun da daha fazla can kaybına ve yıkıma neden olduğunu bildirdi.

İsrail’e Gazze’deki saldırılarına son verme çağrısında bulunan Sun, ateşkesin sürdürülebilir şekilde uygulanabilmesi için garantör ülkelerin adil ve sorumlu davranarak üç aşamalı anlaşmanın eksiksiz yerine getirilmesi adına gerekli adımları atmaları gerektiğini belirtti.