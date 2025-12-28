Irak kum fırtınalarına karşı alarmda: Çöle kil seriliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İklim değişikliği nedeniyle giderek sıklığı artan kum fırtınaları, Irak'ta olumsuzluklara yol açıyor.

Şiddetli kuraklık, yükselen sıcaklıklar ve ormansızlaşmanın tetiklediği kum ve toz fırtınaları, şehirleri ve köyleri bitmek bilmeyen bir kızıl sisle kapladı, uçuşları iptal etti ve hastaneleri solunum güçlüğü çeken hastalarla doldurdu.

KUM FIRTINALARI IRAK YAŞAMINI FELÇ EDİYOR

Iraklı yetkililer, kum fırtınalarının daha da şiddetleneceği konusunda uyararak önemli alınması gerektiğini vurguladı.

NEMLİ KİLLE ÇÖL KAPLANIYOR

Yürütülen projede, Nasiriye ve Samawah şehirleri arasında yer alan alanda 20-25 santimetre kalınlığında nemli kil tabakasını toprağa uygulayarak toprak stabilize edilmeye çalışılıyor.

Proje ayrıca, toprağı daha da stabilize etmek için Prosopis ve Conocarpus gibi ısıya dayanıklı fidelerin dikilmesini de içeriyor.

Projenin asıl amacının; Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'a kadar ulaşabilecek sınır ötesi toz fırtınalarının etkisini azaltmak olduğu açıklandı.

IRAK ÇEVRE PROJELERİNE YOĞUNLAŞTI

Irak Çevre Bakanlığı, şu anda ülkede yılda 243 fırtına yaşandığını önlem alınmadığı takdirde yılda 300 fırtınaya maruz kalacaklarını açıkladı.

2023 yılında Irak yetkilileri, kum fırtınalarının başlıca kaynakları olarak belirlenen bölgelerde BM-Habitat ve Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu ile iş birliği yaptı.

Projenin nihai hedeflerinden biri, yeşil alanları artırmak ve kuraklıklar ile kronik su kıtlığı nedeniyle tarım alanlarının önemli ölçüde azalmasının ardından çiftçilerin nihayetinde bu toprakları sürdürülebilir kılmalarını sağlamak.

Ülke 1970'lerden beri bu tür projeleri hayata geçirdi, ancak on yıllarca süren karışıklığın ardından çevresel sorunlar büyük ölçüde göz ardı edildi.