Çin'den Myanmar'a 137 milyon dolarlık yardım desteği

İHA

Mynmar, 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler ile sarsıldı...

Depremler sonrası başlatılan arama ve insani yardım çalışmaları, yabancı ülkelerin de desteğiyle sürüyor.

1 MİLYAR YUAN TUTARINDA ACİL İNSANİ YARDIM

Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Myanmar'a 1 milyar yuan (137 milyon dolar) tutarında acil insani yardım yapılacağı belirtildi.

Yardımın acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç ve prefabrik konutların yanı sıra tıbbi, salgın önleme ve afet değerlendirme uzman grupları için kullanılacağı aktarıldı.

ÇİN'DEN 137 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Çin depremin ardından Myanmar'a onlarca sağlık çalışanı, deprem uzmanı ve kurtarma ekibi göndermişti. Çin Kızılhaç'ı ise yaklaşık 1.5 milyon yuan (206 bin dolar) nakit yardımında bulunmuştu.

Depremlerde binlerce bina yıkılırken en az 3 bin 649 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 18 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi gıda, su ve barınma ihtiyacını karşılayamıyor.