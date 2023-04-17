Çin'in savaş tehdidi: ABD, Tayvan Boğazı'na savaş gemisi sevk etti ABD Donanması, bölgeye gönderdiği gemiyle ilgili açıklama yaptı. Gözlerin tekrar çevrildiği bölgede bulunan Tayvan'dan da mesaj geldi.

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Çin'in Tayvan etrafındaki üç günlük askeri tatbikatlarının ardından Asya'da sular yeniden ısınıyor.

Her seferinde Tayvan'ın yanında olduğunu vurgulayan ABD, bölgeye savaş gemisi gönderdi.

ABD gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi USS Milius, pazar günü Tayvan Boğazı'ndan geçti. Bu ülkeye ait donanmadan yapılan açıklamada, geçiş, "rutin" şeklinde nitelendirildi.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, "hassas hedeflere saldırılar" uyguladığı tatbikatı geçtiğimiz pazartesi günü resmen sonlandırmıştı.

Güdümlü füze destroyeri

ABD Donanması'nın 7. Filosu, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Milius'un "uluslararası hukuka uygun olarak açık denizlerde seyrüsefer" gerçekleştirdiğini söyledi.

Geminin geçişi, ABD'nin "özgür ve açık bir Hint-Pasifik taahhüdünü" gösterdiği de belirtildi.

Tayvan: Boğazdaki durum normal

Tayvan Savunma Bakanlığı, geminin boğazdan kuzey yönüne doğru ilerlediğini ve geçişi sırasında boğazdaki durumun "normal" olduğunu ifade etti.

ABD Donanması, savaş gemilerini yaklaşık ayda bir kez boğazdan geçiriyor ve ayrıca tartışmalı Güney Çin Denizi'nde düzenli olarak benzer seyrüsefer özgürlüğü misyonları yürütüyor.