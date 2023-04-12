Tayvan: Emmanuel Macron'un açıklamaları bizi şaşırttı Meclis Başkanı You, Fransız mottosuna atıfta bulunarak Macron'un açıklamalarının kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Tayvan meselesine karışmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa'yı ABD ve Çin'den sonra "üçüncü kutup" yapmak isteyen Macron, Amerika'nın peşinden de gitmemeleri gerektiğini vurguladı.

Macron'un verdiği mesajlar, Tayvan'da kafa karışıklığına sebep oldu.

Fransız mottosuyla yanıt verdi

Tayvan Meclisi Başkanı You Si-kun, Fransızların özgürlüğe olan "bağlılığını" sorgulayıcı ifadeler kullandı.

You, Fransız mottosu olan "özgürlük, eşitlik, kardeşlik" ifadelerine atıfta bulunurken, "Liberte, egalite, fraternite'nin modası geçti mi?" diye sordu.

"Macron'un eylemleri beni şaşırttı"

Tayvanlı yetkili mesajının devamında şöyle dedi:

Anayasaya girdikten sonra bunu görmezden gelmek doğru mu? Yoksa gelişmiş demokratik ülkeler, diğer ülkelerdeki insanların yaşamlarını ve ölümlerini görmezden gelebilir mi?



Önde gelen bir uluslararası demokrasi olan Macron'un eylemleri beni şaşırttı.

Tayvan etrafında Çin hareketliliği yaşanıyor

Çin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile bir araya geldiği ABD gezisinden döndüğü cumartesi gününden bu yana Tayvan çevresinde askeri tatbikatlar düzenliyor.

Fransa'nın Tayvan tutumu

Çoğu ülke gibi Fransa'nın da Çin'in toprak iddia ettiği Tayvan'la resmi bir diplomatik ilişkisi yok, ancak Taipei'de fiilen bir büyükelçiliği bulunuyor. Ayrıca, Tayvan Boğazı'nda barışa duyulan ihtiyacın altını çizmek için diğer ABD müttefiklerine katıldı.