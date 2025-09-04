Çinli otomobil devi BYD'nin büyümesi yavaşladı

Yüksek büyüme oranları yerini düşüşe sürükledi...

Çinli elektrikli araç devi BYD, son beş yılın en yavaş yıllık büyümesiyle karşı karşıya kalırken ve rekor kıran büyüme döneminin sonuna yaklaştığı yönünde işaretler ortaya çıkarken, şirket bu yılki satış hedefini yüzde 16'ya kadar düşürerek 4,6 milyon araca indirdi.

HEDEFLER DÜŞÜRÜLDÜ

Çin'in en büyük otomobil üreticisi, Mart ayında analistlere 2025 yılı için 5,5 milyon araç satışı hedeflediğini söylemişti. Ancak kaynaklara göre, şirket içinde bu rakam son aylarda birkaç kez düşürüldü.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, en son rakam olan en az 4,6 milyon araç, planlamaya yön vermek amacıyla şirket içinde ve seçilmiş tedarikçilerle geçen ay paylaşıldı.

Hedefin piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği de belirtildi.

Kesintinin nedenini açıklamadı, ancak içlerinden biri, BYD'nin Geely Auto ve Leapmotor gibi rakipleriyle artan rekabetin yarattığı baskıyı hissettiğini söyledi.

BYD geçen hafta çeyrek kârında yüzde 30'luk bir düşüş bildirdi, bu da üç yıldan uzun bir süredir ilk kez yaşanan bir düşüş. BYD yorum talebine yanıt vermedi.

HEDEFLER DÜŞÜK KALDI

Daha önce bildirilmeyen son hedef, analistlerin yakın zamanda düşürdüğü tahminlerin altında kaldı.

Deutsche Bank bu hafta BYD'nin 4,7 milyon araç satmasını beklerken, Morningstar ise 4,8 milyon araç satmasını beklediğini açıkladı.

Yeni hedef, geçen yıla göre yüzde 7'lik bir artışı temsil ediyor ve satışların yüzde 7 düştüğü 2020 yılından bu yana en yavaş yıllık büyüme olacak.

Bu küçültülmüş görünüm, uzun süredir devam eden konut krizinin iç talebi olumsuz etkilediği dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki deflasyonist baskıyı da yansıtıyor.

BYD, bu yılın ilk sekiz ayında, başlangıçtaki 5,5 milyon araçlık satış hedefinin yalnızca yüzde 52'sini karşılayabildi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ

BYD, sadece birkaç yıl içinde üretiminin büyük bir kısmını kendi bünyesinde gerçekleştirerek, elektrikli araç sektöründe yeni bir şirketten dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden birine dönüştü.

Bu sayede, en son teknolojiyi sunarken aynı zamanda maliyetlerini de kontrol altında tutabiliyor.

Saf elektrikli araç ve plug-in hibrit satışları 2020-2024 yılları arasında on kat artarak 4,3 milyon araca ulaştı ve küresel satışlar açısından General Motors ve Ford ile aynı seviyeye geldi.

YAVAŞLAMANIN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak artık, özellikle satışlarının neredeyse yüzde 80'ini gerçekleştirdiği ve yıllardır süren sert bir fiyat savaşının ortasında olan ana pazarı Çin'de, yadsınamaz bir yavaşlamanın işaretleri görülüyor.

Reuters'ın Haziran ayında bildirdiğine göre BYD, Çin'deki fabrikalarında üretimi yavaşlattı ve kapasite artışını erteledi.

Reuters'ın şirket dosyasına ilişkin analizine ve Çinli otomobil veri platformu DATADIC'in satış dökümüne göre, BYD'nin 150 bin yuanın (21 bin dolar) altında satılan ve yurt içi satışlarının büyük kısmını oluşturan ekonomik otomobil satışları, geçen yıla kıyasla temmuz ayında yüzde 9,6 düştü.

TESLA'NIN DA SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Tesla'nın bu yıl Avrupa'nın bazı pazarlarındaki satış düşüşü, Çinli BYD'nin şiddetli rekabeti ve CEO Elon Musk'a yönelik tepkiler nedeniyle ağustos ayında da devam etti. Ancak, Norveç, İspanya ve Portekiz bu eğilimin dışında kaldı.

Dün açıklanan verilere göre, Fransa'da yeni Tesla otomobil tescilleri Ağustos 2024'e göre yüzde 47.3 düşerken, genel otomobil piyasası yaklaşık yüzde 2.2 büyüdü.

Tesla tescilleri İsveç'te yüzde 84'ten fazla düştü (burada elektrikli araç satışları sabit kalırken genel pazar yüzde 6 büyüdü) ve Danimarka'da yüzde 42 düştü. Tesla tescilleri Hollanda'da yüzde 50 ve İtalya'da yüzde 4.4 düştü.