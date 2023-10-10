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Uluslararası medya kuruluşları, İsrail-Filistin çatışmasını yakından takip ediyor.

Bölgeye giden gazetelerin ve televizyon kanallarının temsilcileri, gelişmeleri anbean aktarmaya çalışıyor.

İsrail-Gazze sınırına yakın bir noktadan yayın yapan CNN International ekibi ise çatışmaların ortasında kaldı.

CNN ekibinin siper aldığı anlar

CNN'in Uluslararası Baş Muhabiri Clarissa Ward ve beraberindekiler, roket bombardımanının ardından siper almak zorunda kaldı.

Ward ve ekibi, İsrail-Gazze sınırında gerçekleştirilen saldırılar sonrası alanı gezerken, ağır roket atışları duyduklarını söyledi.

Koşmaya başladılar

Ekip daha sonra koşmaya başladı ve kendilerini korumaya almaya çalıştılar. Aralarında geçen diyalog kameraya yansıdı.

"Burası sıfır noktası"

Daha sonra yaşadıklarını özetleyen Ward, şunları söyledi:

Sadece beş dakika uzaklıktayız. Gazze o tarafta. Gökyüzünde birçok jetin sesini duyabiliyoruz. Demir Kubbe'nin, roketlerden birkaçını yakaladığını da duyabiliyoruz.



Bu bölgeye geldik çünkü burası sıfır noktası. Hamas, bir kamyonetle geldi. Sınır duvarını aştıkları ilk yer burasıydı.