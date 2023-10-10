Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'ın İsrail'e saldırıyı öven yorumları kabul edilemez Macron, İran'ın doğrudan müdahale ihtimaline ilişkin söylentileri değerlendirdi. "Elimizde kanıt yok" diyen Macron, "Ancak İranlıların yorumlarının kabul edilemez olduğu açık" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin konuştu.

Kara saldırısına hazırlandığı belirtilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni havadan bombalıyor.

Tahran'dan ise Hamas'ın saldırılarını destekleyici nitelikte açıklamalar yapılıyor.

İran dini lideri Ali Hamaney, "Saldırıyı planlayanların ellerinden öperiz" derken, saldırıların arkasında kendilerinin olmadığını söyledi.

Macron: Kabul edilemez

Macron, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına İran'ın övgüsünün "kabul edilemez" olduğunu belirtirken, söz konusu ülkenin doğrudan olaya dahil olup olmadığını araştırdıklarını dile getirdi.

Elimizde kanıt yok ama...

Hamburg'a ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, şöyle dedi:

Elimizde resmi bir kanıt bulunmuyor. İran'ın doğrudan müdahalesi hakkında yapacak bir yorumum yok.



Ancak İranlı yetkililerin kamuoyuna yönelik yorumlarının kabul edilemez olduğu açık. Hamas'a yardım teklif edilmesi de muhtemel.

4 Fransız vatandaşı öldü

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanlığı, çatışmalarda şu ana kadar 4 Fransız vatandaşının öldüğünü, 13 vatandaşının ise kaybolduğunu doğruladı.

Bakanlık, kaybolanların yeri hakkında bilgiye sahip olmadığını kaydederken, durumun "çok endişe verici" olduğu aktarıldı.

"Dikkatli olmaya devam edeceğim"

Cumhurbaşkanı Macron, İran'ın Hamas'a destek sağlamış olabileceğine ilişkin yorumlara atıf yaparken şöyle konuştu: