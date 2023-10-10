İsrail'in Gazze'ye olası kara operasyonunda yaşanabilecekler mercek altında İsrail'in Gazze'yi karadan işgal etme girişiminin zorluklarına işaret edildi. İsrail'in uzun vadede bu durumu yönetemeyeceği belirtilerek, "Bunun maliyeti, İsrail ordusu için ağır olur" denildi.

ensonhaber.com

İsrail, Gazze Şeridi sınırına tank ve askeri birlikler konuşlandırdı.

Bu hamle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik artan kara operasyonu çağrılarının ardından geldi.

Netanyahu, "Hamas'a vereceğimiz yanıt Orta Doğu'yu değiştirecek." açıklamasında bulundu.

İngiltere merkezli The Guardian, olası bir kara operasyonunun sonuçlarının neler olabileceğine dair analiz yayınladı.

Analizde, İsrail'in ve Hamas'ın sahip olduğu güçler ışığında çarpıcı tespitlere imza atıldı.

"Gazze'nin tamamen işgali son derece zorlayıcı"

Gazze'nin İsrail tarafından tamamen yeniden işgalinin son derece zorlayıcı olacağı belirtilerek, "Bu, İsrail'in uzun vadede yönetme kapasitesinin ötesinde." tespiti yapıldı.

"İsrail'in çok daha büyük bir ordusu var ama Hamas son yıllarda kentsel ortamdan yararlanma konusunda uyum sağladı." denilerek, Gazze coğrafyasının İsrail operasyonları için sınırlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Arazinin İsrail'e çıkardığı zorluklar

Kumlu kırsal alanlardan kentsel alanlara doğrul gidildikçe, arazinin İsrail için daha da zor hale geldiği kaydedildi.

Gazze'nin merkezinde ve Han Yunus'un doğusundaki arazinin daha açık olduğu, ancak yollar boyunca köyler ve yüksek binaların Hamas'a koruma sağladığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hamas karşılaştırması

"İsrailliler ana şehirlere girecek mi?" sorusuna yanıt aranırken şu ifadeler kullanıldı:

İsrail güçleri büyük şehir merkezlerine ilerlemeye çalışırken ağır saldırılara maruz kaldı. Hamas ve diğer grupların elindeki tanksavar mayınları ve tanksavar güdümlü füzeler, havan ateşinin yanı sıra etkili biçimde kullanılıyor.



2014 savaşı sırasında Shujeiya'nın yerleşim bölgesinde yaşanan çatışmada İsrail, tanksavar mayını ve makineli tüfek ateşinin de dahil olduğu bir pusuda 13 askerini kaybetti.



İsrail ordusunun Filistin şehirlerinde zırhlı savaş deneyimi olmasına rağmen, Hamas'ın artık etkili bir şekilde kullanılan geniş ölçekte Kornet tanksavar füzesi stokuna sahip olduğuna inanılıyor.

Hamas'ın ayrıca Ukrayna'da yaygın olarak kullanılan ve yeni bir tehdit olarak araçlara ve askerlere bomba atabilen mühimmat yüklü insansız hava araçları da geliştirdiği vurgulandı.

İbranice konuşan çekirdek kadro

"Hamas nasıl yanıt verecek?" başlığı altında ise şu notlara yer verildi:

Hamas'ın İsrail ordusuyla savaşmada uzun yıllara dayanan deneyimi var. Uyumlu ve etkili bir şehir gücü haline geldiler.



İsrail'in savaş tarzını yakından bilen, bazıları İsrail ordusunu derinlemesine incelemiş İbranice konuşan deneyimli savaş liderlerinden oluşan bir çekirdek kadrosu var.



Herhangi bir kara saldırısı girişiminde İsrail için büyük bir sorun, yıllar içinde geliştirilen ve bazı durumlarda iletişim sistemleriyle donatılmış savaş tünelleri de dahil olmak üzere, Hamas mevzileriyle yüzleşmek zorunda kalacak olmasıdır.

"İsrail'in avantajı olmasına rağmen..."

Hamas yetkililerinin, iyi saklanmış yer altı tünelleri inşa etme konusunda deneyim sahibi olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

İsrail'in bir dönem Gazze'ye karşı gözetleme avantajı olmasına rağmen, Hamas'ın satın aldığı ucuz ve kolayca bulunabilen sivil insansız hava araçları denge kurdu. İsrail'in yaklaşma hatlarını gözlemlemelerine olanak sağladı.

"Maliyeti ağır olur"

Analizin devamında ise "İsrail Gazze'yi geri alabilir mi?" sorusu şu şekilde açıklığa kavuşturuldu: